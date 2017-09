Moeder laat haar drieling een dutje doen en dan gebeurt er iets vreselijks

De Britse moeder Sarah Owen dacht dat haar jongens gewoon even sliepen.

Toen ze even later ging kijken naar haar drieling, wist ze niet wat haar overkwam. Twee van de drie jongens ademden niet meer.

Afschuwelijk

Noah en Charlie zijn overleden aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging. Eén van haar kinderen, het derde broertje, overleefde het incident. “Het was vreselijk. Ik zag een brandweerman een van de baby’s naar buiten dragen. Het arme kleintje was al helemaal grijs”, aldus buurvrouw Anne Way. “Ze probeerden in de ambulance de andere baby’s nog te redden, maar het mocht niet baten.”

Lief

De huisbaas van het meisje had het huis verkocht en dus zou Sarah bijna gaan verhuizen. Dat maakt het ongeluk misschien nog wel erger. De zoontjes van Sarah waren pas een halfjaar oud. Volgens het ziekenhuispersoneel ‘is Sarah gek op haar kinderen en is ze een fantastische moeder’. Er wordt momenteel online geld ingezameld voor de jonge vrouw om de kosten van een uitvaart te dekken. Honderden mensen betuigen inmiddels hun steun.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: GoFundMe