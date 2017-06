Moeder vertelt in heel eerlijk bericht hoe borstvoeding haar lichaam heeft verpest

Borstvoeding zorgt altijd voor discussies onder moeders. De een vindt dat je niets anders moet doen dan borstvoeding geven, terwijl de ander daar heel anders over denkt.

Een Amerikaanse moeder wil met een verhaal dat zij deelde met Goodhousekeeping duidelijk maken dat borstvoeding geven ook grote gevolgen kan hebben. Het grootste gevolg volgens de moeder: borstvoeding verpest je borsten.

Perfect

“Mijn borsten waren vroeger geweldig. Cup C, perfect rond, ze bleven altijd rechtop staan als ik mijn bh uit deed, ik kon topjes zonder bh dragen als ik dat wilde. Naar mate ik ouder werd, bleven mijn borsten gewoon hetzelfde. Ik kreeg zelfs weleens de vraag of ze wel echt waren”, begint de vrouw haar verhaal.

Borstvoeding

“Maar toen werd ik zwanger en werden mijn borsten véél groter. Ik had nieuwe bh’s nodig: reuze bh’s. Toen mijn zoontje geboren was, begon ik meteen met borstvoeding. Een jaar lang gaf ik hem borstvoeding. Nog steeds zagen mijn borsten er prima uit, maar toen ik stopte met borstvoeding ging het mis.”

Hangen

“Mijn perfecte borsten verdwenen. Langzaam gingen mijn ronde borsten hangen tot er een soort U-vorm overbleef. Ze zagen er net zo verdrietig uit als ik me erover voelde. Ik hoopte dat ze nog terug in hun oude vorm zouden komen, maar na 4 jaar is dat nog steeds niet het geval. Zelfs met nieuwe bh’s zien ze er onder kleding niet uit als vroeger. Ik zou blij moeten zijn met het ‘cadeau’ dat mijn lichaam mij had gegeven, maar ik was eigenlijk vooral boos.”

Ijdel

“Dat is de waarheid. Het maakt me niet uit dat ik wat bredere heupen heb en mijn buik wat minder straks is, maar als ik had geweten dat borstvoeding mijn borsten zou verpesten, had ik het misschien niet gedaan. Is dat egoïstisch en ijdel? Ja, maar het is wel de waarheid.”

Oude zelf

“Ik kan wel verklaren waar dat gevoel vandaan komt. Mijn borsten waren een onderdeel van mijn identiteit. Mijn zelfverzekerdheid, mijn stijl, mijn seksualiteit. En dat is zo snel veranderd in de tijd dat mijn identiteit ook van vrouw naar vrouw veranderde. Ik verbind mijn borsten automatisch aan mijn oude zelf en mijn minder perfecte borsten aan de nieuwe ‘mama-ik’. En daar wil ik niet om bekend staan. In ieder geval niet wanneer ik naakt ben of wanneer ik sex heb.”

Groot verlies

“Had ik maar een paar maanden borstvoeding moeten geven? Was het dan minder erg geweest? Het gaat hier niet om wel of geen borstvoeding geven en de argumenten die vaak in deze discussie gebruikt worden. Het gaat om de gevolgen waar niemand het over heeft: de gevolgen voor je borsten. Ik vind het heel vervelend dat mijn borsten niet mooi meer zijn. Ik vind het heel vervelend dat mijn lichaam nooit meer helemaal van mij zal zijn. En dat is echt een groot verlies.”



Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.