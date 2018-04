Kersverse moeder deelt eerlijk verhaal over geboorte van haar albino dochtertje

Toen de Amerikaanse Taylor Dunnavant zwanger bleek te zijn van haar tweede dochter, waren zij en haar man Chris verrast. Toch kwamen ze naar eigen zeggen nog voor een veel grotere verrassing te staan tijdens de bevalling.

De jonge moeder deelt op de website lovewhatmatters.com haar eerlijke verhaal over haar albino dochtertje en de angst die hierbij kwam kijken.

Dokter

“Ik verwachtte hetzelfde als bij mijn eerste zwangerschap: ik zou gekke dingen gaan eten, ik zou véél gaan eten en ik zou ongeveer tien kilo aankomen. De trek kwam, maar uiteindelijk kon ik niet eens eten. Ik ben niet aangekomen, maar zelfs afgevallen. Dit was in eerste instantie al vreemd voor mij. Ik was de typische moeder: het voelde niet goed, dus bleef ik maar naar de dokter gaan. De artsen verzekerden me dat alles goed was en dat de baby normaal groeide.”

Ongerust gevoel

“Zondag 4 maart werd ik wakker met een ongerust gevoel. Toch stond ik op en maakte ik ontbijt voor mijn gezin. We gingen die dag nog weg en ik verwachtte dat ik aan het einde van de dag uitgeput zou zijn. Dit was niet het geval en het ging uiteindelijk prima. Die avond braken mijn vliezen. Omdat ik een eigenwijs persoon ben, weigerde ik om naar het ziekenhuis te gaan. Ik bleef Chris vertellen om maar gewoon naar bed te gaan. Hij voelde zich niet gerust en overtuigde me om toch naar het ziekenhuis te gaan.”

Baby

“Eenmaal in het ziekenhuis bleek de baby sneller te komen dan ik dacht. Ik was 38 weken zwanger en verwachtte toch echt met 40 weken te bevallen. Maar na vijftien uur bevallen was het zo ver. De verpleegster riep “Ze heeft haar!”. Ik was zo blij en vroeg me direct af wat voor kleur haar de baby zou hebben. Rood haar zoals ik, of donker haar zoals haar grote zus?”

Noralynn Kay

“De arts tilde de baby op en ze had een hoofd vol haar – zo wit als sneeuw. Ik keek naar Chris en het enige wat ik kon zeggen was dat ze wit haar had. Direct begonnen de gedachtes binnen te zwermen: hoe kan ze wit haar hebben? Waarom heeft ze wit haar? Gaat het wel goed komen? De verpleegster vertelde me dat het van de bevalling kwam, maar van binnen was ik bang.”

Elsa

“Chris en ik hadden nog geen idee dat ons dochtertje albino was. Ik wist dus ook niet hoe ik onze 5-jarige dochter Brooklynn moest uitleggen waarom haar zusje er anders uitzag. Gelukkig hoefde dat niet: Brooklynn zei dat haar zusje een sneeuwfee was en dat ze familie was van Elsa. Ik had kunnen weten dat kinderen geen verschillen zien.”

Specialist

“Nadat we een specialist hadden bezocht, bleek onze dochter albino te zijn. We hadden geen idee waar het vandaan kwam, want we hebben geen familieleden met albinisme. Een andere optie was dat de baby zelf het gen had gemuteerd. Nora moest bloedonderzoek ondergaan om erachter te komen welk type albinisme ze had.”

Uitslag

“De specialist begon te vertellen wat er precies met Nora aan de hand was. Zo zal ze waarschijnlijk nooit een andere haarkleur krijgen dan wit, en zullen haar ogen zilver blijven met een rode gloed. Ze zal waarschijnlijk een soort corrigerende lenzen nodig hebben of een bril. Ook zal ze altijd de hoogste factor zonnebrandcrème moeten gebruiken. Er is een kans op slechthorendheid, maar dit is beheersbaar. Een last viel van mijn schouders. Ze is gezond, gewoon anders.”

Reacties

“Mensen vragen ons vaak wat er aan de hand is met onze baby. Eerst vond ik dat vervelend, maar nu vertel ik gewoon dat ze albinisme heeft. Uiteindelijk is het gewoon oprechte nieuwsgierigheid van de mensen. We hebben zo’n speciaal klein meisje gekregen en we zijn zo gezegend met dit prachtige kleintje. Ze brengt niet alleen vreugde, maar ze is ook uniek. Anders zijn is oké. Ik heb door Noralynn iedereen leren accepteren op zijn eigen speciale manier.”

Bron: lovehwatmatters.com.