Moeder over miskraam: "Mensen begrijpen niet dat je hier niet van geneest"

Een jaar geleden postte Kayla Lee Welch foto’s op Facebook waarop zij huilend te zien was met een zwangerschapstest in haar hand vlak na haar miskraam. Exact een jaar later post ze opnieuw de foto’s met een emotioneel verhaal.

Kayla zette destijds bij haar bericht dat ze het moeilijk vindt dat sommige mensen 1-april-grappen maken door te zeggen dat ze zwanger zijn. “Als je grapjes maakt over neppe zwangerschappen, houd er dan rekening mee dat zulke grappen harten kunnen breken”, aldus Kayla.

Miskraam

Vorig jaar werd Kayla zwanger, maar deed een vreselijke ontdekking. “Toen ik op een dag naar de wc ging, zag ik plots bloed. Ik huilde en bleef hopen dat het nog goed zou komen, hoewel ik diep vanbinnen al voelde dat het geen goed nieuws was. Ik herinner me elk moment van die vreselijke dag.”

Gestorven

“Mijn baby is toen gestorven. Ik had het gevoel dat ik nooit meer gelukkig zou zijn, maar kijk er nu gelukkig anders naar. Een maand na mijn miskraam kreeg ik een noodzakelijke chirurgische ingreep. De dokter vertelde mij dat als ik toen zwanger was geweest, ik de operatie niet had kunnen ondergaan. Dat zie ik nu in, maar toen was ik depressief.”

Opnieuw zwanger

“Ik ben ondertussen 32 weken zwanger en ben nog elke dag bang. Zelf al klopt zijn hartje nog steeds na 32 weken en lijkt alles perfect te verlopen. Elke keer als ik naar het toilet ga zet ik mezelf schrap. Ik verwacht altijd bloed te zien. Weinig mensen beseffen hoe vreselijk een miskraam is. Mensen begrijpen niet dat je hier niet van geneest, en zullen het vaak nooit te weten komen omdat jezelf openstellen zo verdomd angstaanjagend is.”

Gesproken

“Ook ik heb mijn verdriet lang weggestopt. Maar toch mama’s: praat erover! Rouw niet alleen. De pijn zal niet weggaan, maar het wordt beter. Dat beloof ik.”

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock