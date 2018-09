Moeder deelt filmpje van de ademhaling van haar baby ter waarschuwing

Het is weer herfst en dat betekent ook dat de kans op een griepje steeds groter wordt. Dankzij deze moeder weten we nu waar we bij baby’s op moeten letten in het griepseizoen. De ademhaling is namelijk heel belangrijk.

Toen Charlie O’Brien naar haar vier weken oude dochter Luna keek, die en dutje deed, merkte ze op dat er iets raars was met de ademhaling van het kleine meisje.

Ongebruikelijk

“Luna had een rustige dag achter de rug waarop ze veel had geslapen en weinig had gehuild. Dit is ongebruikelijk voor Luna”, schrijft Charlie bij het filmpje. “Ik zag haar naast me slapen en besefte dat het er niet goed uitzag. Ik heb haar rompertje toen losgemaakt en dit is wat ik zag.”

Ribben

Je ziet dat de ribben van het meisje naar binnen gezogen worden als ze inademt en dat is een teken dat je het beste met je baby naar het ziekenhuis kunt. Ook in het geval van Luna was dit de beste optie. Het kleine meisje had bronchiolitis en haar zuurstofniveau was erg laag. Gelukkig maakte ze na een nacht aan het zuurstof te hebben gelegen, een goed herstel.

Griepseizoen

“We zijn op weg naar een gevreesd seizoen van non-stop verkouden, hoesten en virussen. Dus ik dacht dat het misschien wel de moeite was dit te vermelden”, legt Charlie uit. Bronchiolitis is een longinfectie die wordt veroorzaakt door een virale infectie die zijn weg vindt naar de bronchiolen, kleine luchtwegen in de longen. Het veroorzaakt ontstekingen, congestie en ademhalingsmoeilijkheden.

Opletten

Luna ademde, zoals je op de video kunt zien, ook moeilijk en vermoeid. Een piepende ademhaling en traagheid zijn ook symptomen van bronchiolitis. De ziekte treft vooral baby’s en jonge kinderen. Ouders worden aangespoord goed op te letten bij verkoudheid. En zorg ervoor dat je altijd je handen was als je de baby vastpakt.

Charlie O’Brien heeft een donatiepagina opgezet voor Astma UK. Dit is een liefdadigheidsinstelling die kinderen helpt met de aandoening Astma.

