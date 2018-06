Moeder filmt zoontje dat speelt in de tuin en schrikt als ze de beelden terugziet

In onze tuinen zien we misschien een keer een kikker of een egel als het heel gek wordt, maar meer wilde dieren zien we hier bijna niet. Dat dacht een moeder die naar haar spelende zoontje in de tuin keek ook.

Nicole Mojica uit het Amerikaanse Florida maakte een filmpje van haar zoontje die met water aan het spelen was in de tuin. Het filmpje lijkt op het eerste gezicht heel onschuldig, tot je ziet wat er op de achtergrond gebeurt. Op de achtergrond zie je namelijk een alligator gezellig meekijken. En dat zag de moeder pas toen ze het filmpje terugkeek.

Niet bang

De moeder deelde het berichtje op Facebook en al snel ging het de hele wereld over. De vrouw vertelt in een reactie aan het lokale WFTV dat ze de tuin altijd checkt op alligators voordat ze de kinderen buiten laat spelen. “Ik had nooit verwacht dat ze zo dichtbij konden komen. Ze zeggen altijd dat ze bang zijn, nou deze was niet bang.”

Bron: The Sun. Beeld: Facebook.