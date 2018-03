Moeder schrikt zich rot als ze déze foto van haar zoontje goed bekijkt

Denk je gezellig samen met je kind een foto te maken, is het toch een heel ander plaatje geworden dan je had verwacht.

Het overkwam een moeder uit China. Ze keek na het klikken met camera eens goed naar het resultaat en kon haar ogen niet geloven.

Want wat wil nou het geval? Het lijkt of haar jongetje in de lucht zweeft en alsof hij geen benen heeft. Hoe kan dat nou?

De ‘truc’ zit ‘m in de broek van het jochie. Die print op de broek gaat helemaal op in de achtergrond omdat het precies lijkt op de grond. “Zelfs al heb ik de foto al tien keer gezien, dan nóg zie ik het amper. Zo bizar”, aldus de moeder. De meesten kunnen er wel de humor van inzien. De foto is op Twitter al meer dan 121 duizend keer geliket.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter