Moeder deelt geniaal trucje voor baby die weigert medicijnen te nemen

Baby’s zijn op z’n zachtst gezegd niet echt dol op medicijnen. Ze blijven vaak hardnekkig weigeren als ze die paracetamol of dat hoestdrankje moeten inslikken. Een Britse moeder en verpleegkundige had daar ook last van bij haar zoontje, maar verzon dit handige trucje.

Het zoontje van de Britse Helena Lee (33) vertikte het om zijn medicijnen op te drinken. Maar na zo’n 24 uur proberen, kwam ze op het geniale idee om de injectiespuit met het geneesmiddel in de speen van zijn flesje te stoppen. Hierdoor dronk haar 8 weken oude zoontje zijn medicijnen zonder tegen te sputteren op.

Geen tranen

Helena deelde de truc op Facebook om alle moeders die met hetzelfde probleem zitten te helpen. In het bericht staat: “Voor alle moeders: de afgelopen 24 uur heb ik geprobeerd Alfie zijn medicijnen toe te dienen, de helft ervan spuugde hij zo weer uit. Opeens herinnerde ik me dit trucje… Er werd niets verspild en er vloeide geen tranen. Voel jezelf vrij om dit bericht te delen met alle mama’s die je kent.” Zoals je hieronder kunt zien werd dit massaal gedaan.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK: Videocompilatie: baby’s trekken gekke bekken.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock