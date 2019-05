Moeder Gerard Joling is door deze gluiperige truc bestolen van haar sieraden

Janny, de 89-jarige moeder van Gerard Joling, is door een list bestolen van haar sieraden. Gerard besloot daarom een video online te plaatsen met een waarschuwing aan zijn volgers voor een dergelijke truc van oplichters.

Volgens de zanger moeten met name mensen op hoge leeftijd uitkijken voor zulke listen. In dit geval oplichters die zich voordoen als verwarmingsmonteurs. Zijn moeder liet vrijdag nietsvermoedend een man binnen die zich voordeed als een verwarmingsmonteur, maar in werkelijkheid had hij het gemunt op haar spullen.

Advertentie

Tekst gaat verder onder de video.



Allemaal weg

“Vrijdag kwam er iemand controleren voor de verwarming”, begint Gerard zijn verhaal in de video. “Ze was natuurlijk niet meegelopen naar boven. Achteraf vond ze het al een vreemd mannetje. Nu blijkt dat al haar sieraden weg zijn, haar slaapkamerdeur stond wagenwijd open, waar haar ringetjes, oorbelletjes en alles lagen. Dus dat is allemaal weg.”

Niet zomaar tekenen

Bewijs is er niet, volgens Gerard, maar hij wil toch iedereen waarschuwen: “Laat niet zomaar mensen naar je verwarming kijken, zet niet zomaar ergens een handtekening op en dat geldt al helemaal voor de oudere mensen.”

Niet in deze tijd

Het is namelijk ook niet de eerste keer dan zijn moeder bestolen is. Tijdens een concert van De Toppers in Amsterdam vorig jaar is er ingebroken in het huis van Janny. “Mijn moeder heeft geen kroonjuwelen. Het is ontzettend jammer dat dit weer gebeurd is. Soms vertrouw je mensen door je goedgelovigheid, maar dat kan niet meer in deze tijd”, eindigt hij de video.

Dit bericht bekijken op Instagram Gezellig een hapje eten met @gerard_joling #gerardjoling Een bericht gedeeld door Janny Joling (@jannyjoling) op 20 Feb 2019 om 10:16 (PST)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Facebook