Moeder deelt gevolgen van besmetting zoon na feestje: “400 personen in quarantaine”

Het is voor iedereen een lastige tijd. Verjaardagen kunnen niet doorgaan, feestjes worden afgezegd. Jongeren hebben daar veel last van. Met kleine feestjes proberen ze de grens op te zoeken, maar ook die besmetting op een klein feestje kan zich als een olievlek verspreiden. Moeder Marjon Klomps maakt dat met een heel duidelijk verhaal op Facebook zichtbaar.

Marjon Klomps heeft met haar verhaal over een”klein feestje” van haar zoon veel mensen doen inzien wat de gevolgen van slechts één besmetting kunnen zijn: “Vorige week vrijdag besloot mijn oudste zoon dat een kleine bijeenkomst met vrienden geen kwaad kon. Ik waarschuwde hem nog dat er niet meer dan vier mensen op afstand bij elkaar mochten zijn. Dat ging helemaal in orde komen zei hij. Ik kreeg een kus en weg was hij”, begint ze het verhaal dat inmiddels 12.000 keer is gedeeld op Facebook. “Bij de vriend waren er ineens toch acht mensen. En afstand houden was moeilijk. Want hee, lang niet gezien en wat alcohol erin. Afgelopen donderdag kreeg hij een telefoontje van zijn vriend. Positief getest, dus mijn zoon moest ook naar de teststraat. Positief.”

Gevolgen van één besmetting

De moeder vertelt dat haar zoon niet veel klachten heeft, maar ook niet goed ziet hoe groot de gevolgen van deze besmettingen voor anderen zijn. Zo moet zijn moeder in quarantaine en daardoor kunnen vijftien van haar studenten hun examens niet maken. “Vijftien studenten hebben feitelijk dus last van het feestgedrag van mijn zoon”, schrijft ze verder in het bericht. De broers van de jongen moet ook in quarantaine. “Zijn andere broer woont op een zorgboerderij en was vanwege de vakantie bij ons logeren. Die moet op de boerderij in quarantaine. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de medebewoners, maar ook voor de hele batterij aan medewerkers die daar rondlopen en nu allerlei beschermende maatregelen moeten nemen of niet kunnen werken omdat ze tot de risicogroep behoren. Vijftien mensen in de zorg die nu last hebben van de feestlust van mijn zoon.”