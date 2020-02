Moeder deelt hartverscheurende gevolgen van pesterijen bij zoontje (9) met dwerggroei

De Australische Quaden met dwerggroei (9) wordt door zijn klasgenoten zo erg gepest dat hij niet meer verder wil leven. Zijn moeder is ten einde raad en filmde daarom een uitbarsting na de zoveelste pesterij om anderen te laten zien wat het teweeg kan brengen.

“Normaal hou ik dit soort momenten privé, maar nu zie ik geen andere uitweg meer”, vertelt moeder Yarraka Bayles in de video. Ondertussen zit Quaden op de achtergrond in tranen: “Geef mij een touw, ik wil zelfmoord plegen. Ik wil mezelf in het hart steken. Ik wil nu dood.”

Advertentie

Iedere dag hetzelfde

“Vragen jullie je soms af waarom kinderen zelfmoord plegen? Hier zie je het antwoord. Neem jullie verantwoordelijkheid en voed jullie kinderen beter op”, spreekt de moeder. “Pesterijen, scheldpartijen, ruzies… Elke dag hetzelfde liedje. Is er iemand die raad weet, zodat deze kwelling eindelijk kan stoppen? Ik heb al enkele goede tips gekregen, maar die werken niet genoeg.”

Steun

De verdrietige video gaat momenteel de wereld over en zorgt voor veel reacties. Zo kan hij op massale steun vanuit de hele wereld rekenen maar ook van zijn grote idolen waaronder een Australisch rugbyteam Indigenous All Stars. In een persoonlijke video zegt klinkt het: “Hey Quaden. We weten dat je in een lastige periode zit, maar weet dat we jou hier allemaal steunen. We willen dat je er volgend weekend bij bent. Leid ons maar het veld op. Het zal meer betekenen voor ons dan voor jou, vriend. Hou je taai, we wensen je het allerbeste.”

Libelle’s vlogger dokter Rutger legt uit wat de langetermijngevolgen van pesten zijn:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock