Moeder vergeet in alle haast haar kinderen op station Amersfoort

Haastige spoed is zelden goed, dat blijkt maar weer. Gisteren haastte een moeder zich om een trein te halen op het station in Amersfoort. Dat lukte: zelf zat ze in de trein, maar haar zoon en dochter stonden nog op het perron.

De NS plaatst een foto van de twee kinderen op Facebook. Uiteraard zijn ze niet herkenbaar in beeld gebracht.

Verwend

“We zien het dagelijks, reizigers die haast hebben en alles even lijken te vergeten om een trein te kunnen halen. Zojuist was dit ook het geval op station Amersfoort”, schrijft de NS bij de foto op Facebook. “Een mevrouw stapte de trein in, de trein vertrok en haar kinderen stonden nog op het perron… Wij hebben de kinderen opgevangen in een verwarmde ruimte bij Tickets & Service.” Ze hebben zelfs een snack en wat drinken kregen van het NS-personeel.

Opgehaald

De moeder heeft uiteraard zo snel mogelijk een trein terug naar Amersfoort gepakt en haar zoon en dochter opgehaald. “Moeders was erg blij met onze opvang en vervolgens hebben ze gezamenlijk de reis vervolgd.”

Bron: Facebook. Beeld: iStock & Facebook