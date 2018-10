Moeder schrijft hartverscheurende tekst nadat dochter (3) overlijdt aan diabetes

Het driejarige dochtertje van Sierra Greenlee overleed doordat haar bloedsuikerspiegel veel te hoog was. Moeder Sierra schrijft nu een hartverscheurende brief om ouders te waarschuwen voor diabetes type 1.

De ochtend van 22 maart verliep zoals ieder andere dag, vertelt Sierra. Ze was in de vroege uren gaan werken en ging daarna haar kleine meisje bij de oppas ophalen. Daar merkte ze dat haar dochter Ayra (3) niet meer reageerde. “Ik legde mijn hand op haar kleine borst, maar ik voelde geen beweging meer.”

Hulpdiensten

Op dat moment raakte ze helemaal in paniek en wist ze niet meer wat ze moest doen. Uiteindelijk is ze haar dochter gaan reanimeren, maar daar reageerde Ayra niet op. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten haar gelijk naar het ziekenhuis. Tien minuten later kwam er een dokter naar haar toe. “We hebben alles gedaan wat we konden, maar helaas konden we haar niet meer redden. Ze heeft het niet overleefd”, zei de dokter. Tests hebben later onthuld dat Ayra was gestorven omdat ze diabetes type 1 had, die niet gediagnosticeerd was.

Bloedsuikerspiegel

Diabetes type 1 treedt op wanneer het lichaam weinig of geen insuline produceert, het hormoon dat de bloedsuiker regelt. Ayra’s bloedsuikerspiegel was daarom vijf keer zo hoog als normaal. Normaal gesproken is je bloedsuikerspiegel minder dan 100 mg/dL, maar die van haar dochter Arya was maar liefst 500 mg/dL. Dit heeft haar in een fatale coma gebracht.

Oproep

Op Facebook heeft moeder Sierra een lange brief geschreven, om ouders ervan te overtuigen hun kinderen een bloedsuikertest te laten doen bij de dokter. Sierra hoopt door haar verhaal met anderen te delen, dat ze ouders ervan bewust kan maken dat ze hun kinderen laten testen. Blijkbaar kun jij of je kinderen dus diabetes type 1 hebben, zonder dat je het weet. Dit kan, zoals bij Ayra, heel slecht aflopen.

Controle

Arya had een week voor haar dood nog een gezondheidscontrole, maar ze was toen niet op diabetes gecontroleerd. Niemand in haar familie heeft namelijk diabetes. “Ik smeek u om bewust te worden van de tekenen en symptomen van diabetes bij kinderen”, legt ze uit. Tekenen van diabetes zijn: duizeligheid, slaperigheid, extreme dorst en vaak moeten plassen.

“Ik kwam erachter dat ze kinderen niet testen op diabetes, tenzij het in het familie vaker voorkomt”, gaat Sierra verder. “De test is een eenvoudige bloedsuikertest die je moet aanvragen bij hun gezondheidscontrole. Ik smeek u om de arts het bij uw kinderen te laten testen. Deel dit verhaal met iedereen, want er mag geen enkele ouder ooit de volgende woorden te horen krijgen: “het spijt me, maar ze heeft het helaas niet overleefd”.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock & Facebook