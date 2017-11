Moeder heeft hilarische oplossing voor muurtekening van 6-jarige zoon

Terwijl ze gezellig met het gezin aan het ontbijten waren, wist het zoontje van Kim Massicotte er stiekem tussenuit te knijpen. Hoewel ze hem slecht een paar minuten uit het oog verloor, was de schade al aangericht.

Terwijl zijn ouders nietsvermoedend aan het ontbijten waren, had de jongen namelijk een van de muren in het huis als krijtbord gebruikt. Om zijn jongere broertje te laten zien hoe je een huis moest tekenen, had hij er met een groene stift eentje op de muur getekend.

Kunstwerk

In plaats van kwaad te worden op Rhys, besloot Kim de muurtekening in te lijsten. “Op een gegeven moment moet je gewoon accepteren dat je niet alles kan corrigeren. Dat zou een fulltime job zijn”, vertelde ze aan ABC News.

Twitter

Kim maakte haar zoon wel duidelijk dat hij geen muurtekeningen meer mocht maken. Zijn reactie? “Ik teken toch liever op papier.” De vader van Rhys kon wel om de situatie lachen en deelde het kunstwerk van zijn zoon op Twitter.

Your kids are going to do things they shouldn’t. It helps if you married someone with a sense of humour. pic.twitter.com/VVTstejBJO

— Eric Massicotte (@DrMassicotte) 14 november 2017