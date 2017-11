Moeder heeft een identieke vierling: zó zien de 4 meiden er nu uit

Bethani Webb (22) uit Canada is een heel bijzondere moeder. Ze heeft namelijk een identieke vierling.

De kans op een natuurlijke identieke vierling is 1 op 67 miljoen. Vrij klein, dus. Er zijn ongeveer 70 identieke vierlingen op de wereld.

Hulp

De meisjes Abigail, Emily, Grace en McKayla zijn inmiddels al ruim een jaar. In Canada waren ze het gesprek van de dag: zo’n uniek gezin zie je natuurlijk niet vaak. De bevalling van de 4 meiden was zwaar: ze kwamen met een keizersnede ter wereld. Vrijwilligers uit de buurt en familieleden helpen Bethani en haar man Tim met het verzorgen van de kinderen. Want ja, tel maar uit hoeveel luiers dát per dag zijn…

Bron: Global News. Beeld: Facebook