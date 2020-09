Alleenstaande moeder in ‘Mijn gezin gaat failliet’ kan op weinig begrip rekenen

In het nieuwe programma ‘Mijn gezin gaat failliet’ helpen verschillende ondernemers gezinnen met geldproblemen. Vrijdagavond was het de beurt aan de 46-jarige Ankie. De alleenstaande moeder heeft maar liefst drie banen, maar komt toch elke maand weer in de problemen met geld.

Kijkers kunnen echter weinig begrip voor haar opbrengen, zo blijkt al snel na een rondgang op Twitter.

Flinke schuld na scheiding

Ankie is een alleenstaande moeder van vier kinderen, zo vertelt ze in ‘Mijn gezin gaat failliet‘. Na een scheiding bleef ze achter met een schuld van 4000 euro. Hoewel ze meerdere baantjes heeft, lukt het haar maar niet om de eindjes aan elkaar te knopen. Aan presentator John Williams vertelt ze dat ze er alles aan doet om uit de geldproblemen te komen. “Ik werk een paar uurtjes in de zorg, dan een paar uurtjes als pedicure, dan ben ik een paar uurtjes moeder en dan weer een paar uurtjes in de zorg.”