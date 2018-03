Zó ziet de moeder van presentator en Mol Jan Versteegh eruit

Vorige week werd bekend dat Jan Versteegh ál die weken in Wie is de Mol? de enige echte Mol was. Wat een verrassing was dat.

Sindsdien is zijn populariteit enorm gestegen, want wat heeft hij het knap gedaan. Niemand verwachtte dat hij de saboteur in het spel was, omdat hij altijd zo fanatiek speelt.

Knuffelen

Jan heeft inmiddels meer dan 500.000 volgers op Instagram en die trakteert hij vandaag op een kiekje met zijn moeder. Want, zo schrijft hij zelf bij zijn plaatje: “Hoe oud je ook bent, je hebt altijd een knuffel van je mama nodig”. Jan is zelf ook vader van dochter Lulu. Hij trouwde onlangs met zijn jeugdliefde Dieuwertje, die graag uit de schijnwerpers en media blijft.

Bron & Beeld: Instagram