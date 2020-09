Moeder overleden Jeroen ontroert Tim Hofman en kijkers in reünie ‘Over mijn lijk’

Tim Hofman praat in de reünie van Over mijn lijk met nabestaanden van deelnemers Jeroen, Fabienne, Mirjam en Lotte. Én met Alex zelf, want die leeft nog. Tijdens een gesprek met Michelle, de moeder van Jeroen, lopen de emoties hoog op.

Ze vertelt onder meer over zijn uitvaart en hoe ongelofelijk trots ze op haar zoon is. Kijkers zijn ontroerd door de liefdevolle en krachtige manier waarop Michelle over Jeroen praat.

Hersentumor

Als Jeroen 16 jaar is, hoort hij dat zijn vader een gliobastoom heeft, een zeer agressieve hersentumor. Kort daarna overlijdt zijn vader. Het glioblastoom werd veroorzaakt door het Li Fraumeni syndroom, een genetische afwijking. In eerste instantie wilde Jeroen zich niet laten testen, maar uiteindelijk doet hij dit tóch. En helaas, ook hij blijkt de genetische afwijking te hebben. Jeroen is op 3 augustus 2020 overleden.