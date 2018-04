Deze moeder ziet er zó jong uit, dat mensen denken dat haar zoon haar vriend is

Als de Britse Shimmi Munshi op het terras zit en een wijntje wil bestellen, moet ze steevast haar id laten zien. En dat terwijl deze vrouw al 41 jaar oud is en een 20-jarige zoon heeft.

Zó jong ziet ze eruit. “Ik heb écht nog nooit plastische chirurgie gehad”, vertelt Shimmi aan The Sun.

Peter Pan

“Ik voel me de vrouwelijke versie van Peter Pan, het meisje dat nooit groot werd.” Als tiener was ze altijd een van de grootsten, waardoor ze er ouder uit zag dan haar vrienden. Maar toen ze eenmaal 1,65 meter was, stopte ze met groeien waardoor ze nu slanke, kleine vrouw is. Dit is een van de redenen waarom niemand kan geloven dat Shimmi al 41 jaar is.

Koppel

Maar er zo jong uitzien heeft ook zo z’n nadelen. “Ze vragen me zo vaak om mijn identiteitsbewijs als ik alcohol wil kopen. Soms weigeren ze me zelfs te bedienen.” Daarnaast kan het ook voor ongemakkelijke situaties zorgen. Shimmi was 21 jaar toen ze beviel van haar zoon Ameen. In de eerste jaren dachten ze dat ze broer en zus waren, maar als Shimmi nu met haar 20-jarige zoon op stap gaat, denken mensen dat ze een koppel zijn. “Ameen wordt er gek van”, legt ze uit. “Zelfs op zijn eindejaarsgala dachten zijn vrienden dat we een stel waren.”

Genen

De ouders van Shimmi zien er ook erg goed uit voor hun leeftijd, dus ze denkt dat ze haar schoonheid te danken heeft aan de genen van haar vader en moeder. Want Shimmi geeft eigenlijk helemaal niet zoveel om haar uiterlijk. “Oké, ik drink groene thee en rook niet. Ik ga regelmatig fitnessen en drink veel water, maar ik ben geen sportfanaat of schoonheidskoningin. Ik kijk zelfs bijna nooit in de spiegel.”

Schoonheidsritueel

Er moet toch een geheim zijn voor haar eeuwige jeugd? Nou, haar schoonheidsritueel bestaat alleen uit babydoekjes en welke crème er dan ook in de aanbieding is bij de supermarkt. “Ik zou willen dat ik een geheim had die ik met iedereen kon delen, maar de waarheid is dat ik zelf echt geen idee heb hoe ik het doe.” Zo jammer!

Bron: The Sun. Beeld: Facebook