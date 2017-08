Moeder omgekomen Julian moet nog jaren herstellen

De familie Cadman leeft momenteel in een verschrikkelijke nachtmerrie. Eerder kregen zij te horen dat hun zoontje Julian de aanslag in Barcelona niet heeft overleefd en nu blijkt ook nog dat moeder Jumarie waarschijnlijk nog jaren moet revalideren.

Julian (7) was samen met zijn moeder in Barcelona voor een huwelijksfeest toen zij beide slachtoffer werden van de terroristische aanslag van vorige week. Julian kwam hierbij om het leven, Jumarie belandde met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

Vader was in Australië

Julians vader Andrew was achtergebleven in Australië, maar reisde direct na de aanslag naar Barcelona, waar hij afgelopen weekend het lichaam van zijn zoon identificeerde.

Jumarie wist dagenlang niet dat haar zoontje de aanslag niet had overleefd: ze lag in coma. Ondertussen is ze weer bij kennis.

Volledig herstel

Andrews werkgever, Scott Bowman, verklaarde tegenover de Australische krant The Daily Telegraph: “Jumarie heeft al met Andrew gesproken. Haar echtgenoot is namelijk bij haar, maar ze moet nog heel wat operaties ondergaan en zal nog jarenlang kinesitherapie moeten doen, maar dokters zeggen wel dat ze volledig zal herstellen.”

Crowdfundingpagina

Omdat een groot deel van Jumaries medische traject niet vergoed wordt in Australië, is Scott een crowdfunding voor de familie gestart. Intussen staat de teller al op meer dan 80.000 Amerikaanse dollar.

We wensen de familie Cadman ontzettend veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook.