Moeder is woest: hoofd van dochter (7) wordt zonder toestemming kaal geschoren

Een Amerikaanse moeder weet even niet waar ze het zoeken moet. Zonder dat Denise ervan op de hoogte was, werd zomaar het hoofd van haar 7-jarige dochter kaalgeschoren.

“Ik ben woedend en ik blijf woedend. Hoe kan dit gebeurd zijn zonder dat ik toestemming heb gegeven?” Het gebeurde allemaal toen haar dochter op school was. Ze woont een deel van de week op de speciale school, die bedoeld is voor kinderen met ‘zware emotionele problemen’.

Steil

Op de school kwam een kapper langs die het meisje vertelde dat haar lange kroeshaar steil zou terug groeien, als ze het allemaal liet weghalen. “Dat vind ik niet kunnen. Ze deden alsof steil haar beter is dan kroeshaar en dat vind ik een belediging. Maar dit staat los van het feit dat ik ingelicht had moeten worden over de knipbeurt”, aldus de moeder.

De school zegt dat ze het hebben afgeschoren vanwege ‘hygiënische voorzorg’, maar de moeder weet zeker dat haar dochter geen luizen had of dat haar haren niet schoon waren. Ze klaagt de school nu aan.

Before and after: this Mom says program SHAVED HER DAUGHTER’S HEAD without permission, told her it would grow back straight @boston25 pic.twitter.com/VniNk4yLw0

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) 20 oktober 2017