Maandagmiddag kreeg een moeder de schrik van haar leven. Terwijl ze haar ene opstandige kind, die de trein was uitgestapt, achterna rende, reed de trein door terwijl haar baby nog met de buggy in de trein stond.

Gelukkig is het door het snelle handelen van de moeder goed afgelopen.

Meldpaal

In Den Bosch pakte de vrouw samen met haar twee kinderen de stoptrein. Eenmaal in Rosmalen besloot haar 2-jarige peuter de trein uit te stappen en moest de moeder erachteraan. Toen ze daarna de deuren van de trein dicht zag gaan met haar baby er nog in, is de vrouw direct naar de meldpaal op het station gerend om alarm te slaan. Het treinpersoneel kreeg daarom meteen melding van de situatie en ontfermden zich over haar baby. In Oss kon het gezinnetje gelukkig weer herenigd worden.

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock