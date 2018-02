Moeder wil in klas van haar kind déze koekjes trakteren en dat mag niet

Het lijkt wel een scène in ‘De Luizenmoeder’. Een moeder wil op de school van haar kind koekjes uitdelen, maar wordt tegengehouden door de juf.

Het gaat om best wel, eh, aparte koekjes. Ze zien er namelijk uit als vagina’s. Dat is niet het gevolg van een misbaksel, maar dit was juist de bedoeling van de moeder.

Heel gewoon

Elke week deelt er een ouder iets uit op de school om de betrokkenheid van de ouders wat te vergroten. Op Reddit deelt iemand het aparte verhaal. Een moeder besloot dat kinderen meer moeten leren over vagina’s en daarom bakte ze deze koekjes. ‘Om de kinderen te laten zien dat die intieme delen in alle soorten en maten voorkomen’. Daarom waren er kleine koekjes, witte, bruine, harige, kale en dikke koekjes.

Woest

Een vriendin van de juf schrijft op social media: “De moeder kwam gewoon de klas binnen en zei dat de juf nu maar eens een lesje over intieme zones moest geven aan de kinderen. Toen de juf dit weigerde zei ze dat ze zo geen goed voorbeeld is voor alle meisjes in haar klas en dat ze juist trots moet zijn op haar vagina. Ze zei hoe belangrijk het is dat hier normaal over wordt gedaan”. In de klas zitten kinderen van 7 en 8 jaar.

Wijze les

’s Avonds liet de moeder het er niet bij zitten en stuurde ze nog een bericht na. “Als vrouwen moeten we samenwerken en mensen informeren over de vagina en over hoe je die kan plezieren”, schreef ze aan de juf.

Bron & Beeld: Reddit