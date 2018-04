Nathalie (47): "Mijn moeder koos voor haar man, niet voor mij"

Nathalie Grégoire werd op haar elfde uit huis geplaatst. Ze bracht haar verdere jeugd in een gezinsgroep door. “Dat ik uit die onveilige thuissituatie ben gehaald, is helend geweest.”

“Een badjas. Twee pyjama’s. Een rok of een broek. Zes onderbroeken. Het stond allemaal op het lijstje met dingen dat ik moest meenemen naar Jeugddorp De Glind. Het was een gehucht bij Amersfoort, waar kinderen die niet meer thuis konden wonen in een groep of pleeggezin werden geplaatst. Ik kwam in een gezinshuis bij een echtpaar dat samen met een beroepskracht acht kinderen opvoedde. Ik was elf en had tot die tijd samen met mijn moeder op een bovenwoninkje gewoond. Ik voelde me welkom in het grote huis in dat rustige dorp. Verder weet ik niet meer hoe ik me voelde. Niet eens meer wie mij ernaartoe heeft gebracht. Het is één grote mist, alsof mijn hoofd moeilijke dingen liever niet wil onthouden.”

Verlaten

“Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik drie was. Mijn vader zag ik daarna nauwelijks meer. Mijn moeder hield hem af. Ik geloof niet dat ik hem miste. Ik was nogal een tralala-kind. Een meisje dat alles accepteerde zoals het was, zoals het kwam. Wat kinderen denk ik meestal doen. Mijn moeder groeide zelf vanaf haar derde op in De Glind. Ze werd verwaarloosd door haar ouders. Zij konden haar geen liefde geven. Daar heeft het mij nooit aan ontbeerd. Als ik een knutselwerkje van school mee naar huis nam, hing mijn moeder het meteen op. Ze was warm, liefdevol en ik voelde me gewenst. Maar stabiel, nee dat was ze niet. Ze loog en bedroog mensen en ze dronk veel.

Onhoudbaar

Toen mijn moeder op mijn tiende trouwde, was ik blij. In eerste instantie, want daarna zijn er nare dingen gebeurd. Wat precies, houd ik liever voor mezelf. Daarnaast mishandelde deze man mijn moeder. Ik voelde me – en ik was het denk ik ook – zó onveilig dat de situatie onhoudbaar werd. Om tot rust te komen woonde ik drie maanden bij het hoofd van de school, waarna ik naar De Glind moest. Ik denk dat mijn moeder me daarnaartoe stuurde omdat ze er zelf goede herinneringen aan had, maar ik voelde me heel verlaten. Ze koos voor haar man en niet voor mij. Haar moederliefde was niet onvoorwaardelijk, zoals die zou moeten zijn. Naar mijn vader kon ik ook niet, want hij had net een nieuwe relatie en kon mij er niet bij hebben. Bovendien vertelde mijn moeder zo vaak leugens dat hij niet meer wist wat wel en niet waar was. Ze had hem te vaak bedrogen, waardoor hij afstand hield. Ook van mij.”

Structuur en stabiliteit

“Dat ik uit huis moest, maakte mij heel onzeker. Over alles. Het gevoel dat ik niet goed genoeg was, dát. Toch ben ik dankbaar dat ik de rest van mijn jeugd in een ander gezin heb gewoond, bij liefdevolle mensen die mij veiligheid, structuur en stabiliteit boden. Op mijn veertiende zocht ik zelf contact met mijn vader. Langzaam groeide een band tussen ons. Ik kreeg verkering met een jongen uit het dorp, met wie ik dit jaar eenentwintig jaar getrouwd ben. Hij is mijn grote liefde, mijn steun en toeverlaat.

Nauwelijks contact

Dat ik uit die onveilige thuissituatie ben gehaald, is helend geweest. Voor mij dan, want met mijn moeder ging het na mijn vertrek bergafwaarts. Ze ging steeds meer drinken en door huurachterstanden werden zij en haar man meerdere malen uit huis gezet. Ik ben blij dat ik dat niet heb meegemaakt. Dat had het allemaal nog erger gemaakt. Mijn moeder overleed toen ik zesentwintig was. Na mijn elfde hebben we nauwelijks meer contact gehad. Verdrietig, maar ik zie nu hoe beschadigd zij was. Door de hulp en steun die ik als kind van anderen kreeg, kon ik dingen anders doen dan zij. Zoals mijn drie kinderen alles geven wat elk kind nodig heeft: liefde en veiligheid. De cirkel is doorbroken.”

Interview: Deborah Ligtenberg. Fotografie: Petronellanita.