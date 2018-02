Hartverscheurende beelden: moeder laat pasgeboren baby achter op luchthaven

Een personeelslid van een luchthaven in Arizona deed afgelopen week een schokkende ontdekking in één van de toiletruimtes. De vrouw trof tot haar grote ontzetting een pasgeboren baby aan in een wc-hokje, vergezeld van een hartverscheurende boodschap.

De vrouw schakelde direct de lokale autoriteiten in, die inmiddels een zoektocht zijn gestart naar de moeder van het jongetje.

Een warm thuis

De boodschap op het briefje gaat door merg en been. ‘’Help me alsjeblieft,’’ begint de brief. ‘’Mijn moeder had geen idee dat ze zwanger was, en is niet in staat om voor mij te zorgen. Regel alsjeblieft een warm thuis voor me.’’ De moeder sluit vervolgens de tekst af met verontschuldigingen. ‘’Ik wil wat het beste is voor mij kindje, en dat ben ik niet. Het spijt me.’’

Broek met bloedvlekken

Op beelden van de luchthaven is duidelijk te zien hoe een vrouw met een baby het vliegtuig verlaat, om daarna één van de toiletruimte in te vluchten. Als de vrouw een paar minuten later weer de ruimte verlaat, heeft ze geen baby meer in haar armen. Onderzoekers denken dat de vrouw waarschijnlijk een paar uur daarvoor is bevallen. In een vuilnisbak op de luchthaven werd namelijk een broek en onderbroek met bloedvlekken aangetroffen.

Het kindje wordt momenteel verzorgd door the Arizona Department of Child Safety. De politie hoopt dat iemand de vrouw op de beelden herkent, en contact opneemt met de autoriteiten.

Bron: Tuscon.com. Beeld: Tuscon Airport Security