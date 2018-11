Moeder leert eigen lichaam accepteren omdat zoontje dezelfde aandoening erft

Vanessa Cornelio (25) lijdt aan drie ernstige medische aandoeningen waardoor haar hele lichamen vol tumoren zit. Ze heeft haar eigen lichaam altijd verafschuwd, maar nu haar zoontje deze aandoeningen heeft geërfd durft ze haar lichaam te accepteren.

Vanessa werd geboren met de zeldzame genetische aandoening neurofibromatose (NF), waardoor er tumoren op zenuwweefsel groeien. En of dat nog niet genoeg is, werd ze op vierjarige leeftijd ook gediagnosticeerd met scoliose en kyfose, waardoor haar wervelkolom krom is gebogen en haar ruggengraat naar buiten is gegroeid.

Tien operaties

De moeder heeft al tien operaties moeten ondergaan om haar ruggengraat recht te trekken. Dit houdt in dat er metalen staven in haar rug zijn geplaatst om haar ruggengraat op z’n plaats te houden.

Zware zwangerschap

Vanessa had altijd al een kinderwens, maar vond die stap wel spannend. Twee jaar geleden heeft ze samen met haar verloofde Daniel Robles hun zoontje Daniel jr. gekregen. Maar ze geeft toe dat de zwangerschap erg zwaar was. “Het moeilijkste moment wat betreft mijn gezondheid was mijn zwangerschap”, legt ze uit. “Ik maakte me heel de tijd zorgen omdat ik bang was dat ik niet sterk genoeg was om een kind te dragen. Ik was bang dat ik mijn baby zou kwetsen of dat mijn ruggengraat zou breken.”

Onder controle

Hoewel de geboorte goed is verlopen, werd bij ook bij de geboorte van Daniel Jr. de diagnose NF gesteld. “Ik was doodsbang”, gaat Vanessa verder. “Die tumoren kunnen op je brein, voeten of maag groeien.” Het scheelt dat Vanessa precies weet hoe ze ermee om moet gaan en waar ze op moet letten. “Ik hou alles onder controle.”

Accepteren

Ondanks dat Vanessa niet in staat is om met haar zoon te spelen of hem te dragen, zoals alle andere moeders dat wel kunnen, doet ze er alles aan ervoor te zorgen dat hij goed een goed leven heeft. “Pas toen ik mijn zoon kreeg, ben ik mezelf gaan leren accepteren.” Vanessa was depressief en verafschuwde haar eigen lichaam. Pas toen ze erachter kwam dat haar zoon Daniel deze aandoeningen heeft geërfd, heeft ze de negativiteit aan de kant gezet. Ze probeert nu alles van de positieve kant te bekijken. “Ik wil niet dat mijn zoon zijn moeder zo depressief ziet. Als moeder wil je natuurlijk niet het verkeerde voorbeeld geven.”

