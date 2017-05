Moeder slachtoffer aanslag Manchester houdt dijk van een speech

Je vriezer kan een doolhof worden met al die deksels en zakjes. Voor je het weet haal je er bevroren aardbeien uit in plaats van kip. Of laat je die nasi van vorige week veel te lang liggen.

Libelle samen met edding

Vorstbestendige viltstift

De oplossing is simpel: schrijf er een naam en een datum op! Plakkertjes wordt een gepruts in de vaatwasser, maar met een handige marker maak je makkelijk onderscheid. Deze diepvriesmarker van edding is er speciaal voor de ijskoude hapjes. De inkt is vorstbestending tot wel -25 graden. Daarnaast is de inkt uitgumbaar, ideaal voor als je je bakje vaker wilt gebruiken.

Nooit meer misgrijpen

Weet jij ook niet altijd wat er precies in het diepvrieszakje zit? Dankzij deze tip heb je nog minder kans op misgrijpen! Maak met de marker een leuke tekening op het zakje. Tomaten voor de bolognese saus, een champignon voor de heerlijke champignonroomsaus bij de biefstuk en vergeet niet de kip voor die lekkere sappige kippenpootjes. Wij zochten alvast de leukste sjablonen uit:

Een mooie verrassing

Ook leuk: verras je moeder (of je zus, je buurvrouw of je beste vriendin) eens met een zelfgemaakte pasta. Met een mooie persoonlijke boodschap op het bewaardoosje maak je de verrassing compleet!

De diepvriesmarkers van edding is beschikbaar in zwart.Meer informatie over deze marker, inclusief handige bewaartips kun je vinden op www.edding.com/diepvries. De diepvriesmarker is o.a. verkrijgbaar bij 123inkt.nl, Bol.com, Blokker, Hobbygigant en de betere boek- en kantoorhandel.