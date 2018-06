Moeder Meghan Markle onthult haar favoriete moment van the royal wedding

Het mag dan al twee weken geleden zijn dat Harry en Meghan elkaar het ja-woord gaven, we raken er maar niet over uitgepraat. Het ene na het andere detail komt naar buiten. Zo ook over de moeder van Meghan Markle.

Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, was het enige familielid van Meghan dat bij de bruiloft aanwezig was. Haar vader was ook uitgenodigd, maar kon door gezondheidsproblemen niet komen. Een bijzondere dag voor de moeder van Meghan, die kort daarvoor de royal family nog niet ontmoet had.

Queen Elizabeth

De dag voor de bruiloft ontmoette de moeder van Meghan Queen Elizabeth onder het genot van, hoe kan het ook anders, een kopje thee. Een kopje thee drinken met de koningin kan natuurlijk voor flink wat zenuwen zorgen, maar volgens bronnen zouden Harry en Meghan haar goed voorbereid hebben. Harry zou zijn schoonmoeder verhalen hebben verteld over de koningin als oma en wat zij voor hem betekend. Dat zou het Doria een stuk gemakkelijker gemaakt hebben. Niet gek dus dat ze dit moment, naast het ja-woord van haar dochter, haar favoriete moment van de royal wedding noemt.

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty.