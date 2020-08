Moeder Nikkie de Jager vertelt voor het eerst over de overval op haar dochter

Nikkie de Jager en haar verloofde Dylan werden dit weekend in hun eigen huis overvallen. Saskia Spee, de moeder van Nikkie, heeft nu op Instagram voor het eerst gereageerd op de overval. Volgens Saskia zijn ze van een ‘geweldige leuke verjaardag’ in een ‘complete nachtmerrie’ belandt.

“Het is verschrikkelijk heftig wat er is gebeurd, dat is niet te beschrijven,” zo schrijft Saskia in haar post.

Professionele hulp

Nikkie en Dylan zijn volgens haar ‘fysiek oké’ maar ‘mentaal zeker niet’. “We hebben gisteren al professionele hulp gehad, en dat was fijn! We zijn zoveel mogelijk bij ze en proberen ze waar dan ook te ondersteunen bij wat er ook allemaal geregeld moet worden.” Saskia laat weten dat ze vooral erg trots is haar op dochter en schoonzoon. “Het komt goed maar kost heel veel tijd…”