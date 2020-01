De video waarin ze vertelt dat ze transgender is, vloog wereldwijd het internet over. Het leverde Nikkie de Jager 100 duizenden hartverwarmende reacties op, maar in de video prijst de make-upgoeroe zelf vooral haar moeder.

Want zíj is degene die Nikkie altijd heeft geaccepteerd en heeft gesteund.

Advertentie

Toch geen meisje

“Ik ben haar zó dankbaar”, vertelt ze geëmotioneerd in haar vlog. “Vanaf dag 1 is ze er altijd voor me geweest. En dat is alles wat je nodig hebt als kind.” De oud WIDM-deelnemer zegt ook dat haar moeder er tijdens de zwangerschap heilig van overtuigd was dat ze een meisje zou krijgen. Zó zeker dat ze zelfs geen echo’s liet maken. “Verrassing, en toen kwam ik!”, lacht Nikkie. “Al kreeg ze later alsnog een meisje”, voegt ze er grappend aan toe.

Op haar YouTubekanaal Nikkie Tutorials is Mama de Jager al een paar keer te gast geweest. In haar video’s laat Nikkie regelmatig iemand anders haar make-up doen, waaronder haar verloofde Dylan. Mama de Jager wilde ook dolgraag meewerken in een vlog van haar dochter, maar omdat ze de Engelse taal niet goed genoeg beheerst, durfde ze lange tijd niet.

Mama Tutorials

Uiteindelijk ging ze tóch overstag. En gelukkig maar, want Nikkies fans zijn dól op haar moeder. Onder alle 3 de video’s waarin ze samen te zien zijn regent het lieve reacties. En wat lijken moeder en dochter op elkaar:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NikkieTutorials (@nikkietutorials) op 12 Mei 2019 om 1:29 (PDT)

Zin in een leuk uitje met je (schoon)moeder?

Anastasia – Tot € 20,- voordeel per kaart vanaf € 32,05 per kaart Boek nu extra voordelig

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress