Moeder slaakt noodkreet vanwege eigen zoon (10): "Hij valt mij met mes aan"

De Vlaamse Joyce Buzeyn (37) heeft een klacht ingediend tegen haar eigen zoontje (10). “Hij viel mij aan met een mes en probeerde zijn zusje te wurgen.”

Volgens Joyce is dit de enige manier om zoon Ferre op te laten nemen. Met haar noodkreet hoopt ze aandacht te krijgen voor het tekort aan plaatsen in de kinderpsychiatrie.

Alarmbel

“Ik wil niet de zoveelste moeder zijn die zegt: ‘Ja, mijn zoon heeft iemand vermoord. Ik trek al jaren aan de alarmbel, maar er gebeurde niks'”, legt Joyce uit. Afgelopen weekend kwamen politieagenten nog haar huis binnenvallen. Er waren maar liefst 4 agenten nodig om de 10-jarige jongen in bedwang te krijgen.

Wurgen

Ze waren net op tijd om te voorkomen dat Ferre zijn zusje Faye zou wurgen. Niet lang daarvoor stond Ferre nog met een steakmes en tuinzaag te zwaaien in de tuin. Hij liep achter z’n moeder aan en glipte daarna snel naar binnen en draaide de deur op slot. Hierdoor moest Joyce toekijken hoe Ferre z’n 12-jarige zus aanviel.

Doodsbang

“Ferre heeft autisme, misschien ook schizofrenie, en moet dringend geholpen worden. Maar overal bots je op een muur en op een wachtlijst”, vertelt ze. De situatie loopt steeds vaker uit de hand. Op school houdt hij zich in, maar dat kost hem veel energie, waardoor hij ontploft zodra hij thuiskomt. Faye is doodsbang voor haar eigen broertje. “En ook wij zijn bang; voor onze eigen zoon, een kindje van 10 jaar.”

Hartverscheurend

Intussen willen Joyce en haar man Ferre op laten nemen, maar dat was een moeilijke beslissing. “Zien hoe je zoontje in een isoleercel gegooid wordt alsof hij de grootste crimineel op aarde is, is hartverscheurend. Je wílt hem dat niet aandoen, maar je weet dat het moet.” Alleen kan dit niet, aangezien er nergens plaats is. Daarom is Joyce een petitie gestart waarin ze om extra plaatsen in de psychiatrie vraagt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Vermoord

“Begrijp me niet verkeerd, mijn man en ik zijn dolgelukkig met onze 2 kinderen. Ze zijn het mooiste geschenk dat we ooit gekregen hebben en we zouden hen voor geen geld van de wereld willen missen. Maar ik mag er niet aan denken dat de politie hier op een dag voor de deur zou staan met de mededeling dat Ferre iemand vermoord heeft.”

De petitie van Joyce kun je hier tekenen.

