Moeder schrijft indrukwekkende open brief aan whatsappende vrachtwagenchauffeur

Dat het levensgevaarlijk is om achter het stuur te whatsappen, weten we allemaal. Toch weerhoudt dit sommige mensen er niet van om het toch te doen. Moeder Hester Zitvast ondervond dit onlangs aan den lijve, toen zij en haar dochtertje bijna werden geschept door een vrachtwagen.

Via een open brief op Vrouw.nl besloot ze de appende vrachtwagenchauffeur op zijn gedrag aan te spreken.

Beste vrachtwagen chauffeur

“Gisterenavond had ik mijn dochter Belle (4) in een opwelling beloofd dat we een keer in een tent zullen gaan slapen, zij en ik”, zo schrijft Hester. Terwijl ze met haar kleine meid in de auto zat, op weg naar school, ging het gesprek alleen maar daarover. Tot het gevaar naderde, vlakbij de school, toen ze op een drukke tweebaansweg reed.

Nét op tijd

“Je reed met je imposante slagschip voor een deel op míjn weghelft”, vervolgt Hester. “Je was al zo dichtbij en in een split second keek ik naar het fietspad naast me waar altijd talloze kinderen fietsen. Ik kon niet uitwijken. Althans, niet zonder een afschuwelijk ongeluk te veroorzaken. Ik toeterde, heel hard, misschien wel vijf of zes keer. Je keek op. Van je telefoon. En je trok je stuur recht. Nét op tijd. Net op tijd, voordat je mij en mijn dochter dood had gereden. Want dat was gebeurd.”

Dodelijk wapen

Volgens de moeder was het een vrachtwagen met een enorme aanhanger. Verder heeft ze in haar schrik niet gelet op het nummerbord of de bedrijfsnaam van het voortuig. “Je mag je handen daarmee dichtknijpen,” waarschuwt ze de chauffeur, “want als ik je had kunnen achterhalen, was ik je hysterisch gillend komen opzoeken.”

Het had namelijk zó verkeerd af kunnen lopen, benadrukt Hester. “Je rijdt in een potentieel dodelijk wapen. Een vrachtwachten doet niet aan lichte verwondingen. Eerder deze maand zag ik op de snelweg een chauffeur een joint achter het stuur roken. En nu kom ik jou al append tegen. Het gaat goddank heel vaak goed. Maar als het fout gaat, is het niet meer terug te draaien.”

Het leven vieren

Automobilisten, maar vrachtwagenchauffeurs in het bijzonder, zouden nooit, maar dan ook nooit mogen appen achter het stuur, betoogt Hester. Ja, de schrik zit er gigantisch in bij haar. Maar die kleine vakantie in een kent met haar dochtertje, gaat er toch van komen. “Misschien was pathetisch om te zeggen dat het gelukkig nog kan, maar zo is het wel.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Vrouw.nl. Beeld: iStock