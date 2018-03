Moeder opgepakt nadat dochtertje (1) op video rookt

Een moeder (20) uit de Amerikaanse staat North Carolina is opgepakt nadat op Facebook een video opdook waarin iemand – mogelijk zijzelf – haar 1-jarige dochter een hijs laat nemen van een sigaar, joint of iets wat daarop lijkt.

Het 10 seconden durende filmpje werd gisteren op sociale media geplaatst en in een mum van tijd ruim een miljoen keer bekeken. In de video is te zien hoe het meisje een hijs neemt en de rook weer uitblaast. Inmiddels heeft Facebook de video verwijderd om de privacy van de dreumes te waarborgen.

Arrestatie

De moeder is opgepakt en het kind is ondergebracht bij een pleeggezin. De Amerikaanse politie liet weten erg blij te zijn met de vele reacties onder de video. Zo wisten ze binnen no time wie de moeder was en kon de vrouw gearresteerd worden.

Bron: ABC News , NOS.Beeld: Facebook.