Moeder kapot van uitspraak verloskundige: "Wikkel hem in een doek, zo zie je niet dat hij anders is"

Na haar bevalling was de Nieuw-Zeelandse Olivia Hewetson blij dat ze eindelijk haar baby vast kon houden. Maar ze was ook erg verdrietig door een uitspraak van de verloskundige.

Olivia was 41 weken zwanger toen ze hoorde dat er iets mis was met haar kindje. Ze had al een zoontje, maar hij was grieperig, dus bleef haar man Matt bij hem en ging zij alleen naar de echo.

Advertentie

Bij eerdere echo’s had niets erop gewezen dat er iets mis zou zijn met de baby. Maar tijdens die laatste controle vertelde de gynaecoloog plotsklaps dat de armpjes en beentjes van de baby te kort waren. Dat sloeg in als een bom bij de moeder.

“Opeens zag ik ons gezin voor mij met een jongetje in een rolstoel, niet in staat om te lopen”, schreef ze op Love what matters. Tegelijkertijd was ze ook bang dat het jongetje geen enkele overlevingskans had.

Verdrietige opmerking

Uiteindelijk bleek de baby achondroplasie te hebben, oftewel dwerggroei. Mensen met achondroplasie hebben een normale levensverwachting, maar zullen niet groter worden dan ongeveer 1.20 meter.

De bevalling was emotioneel en fysiek erg zwaar. Alles werd nog een tandje erger toen de verloskundige een opmerking maakte. “Terwijl ik aan het persen was, zei ze zoiets als: ‘Maak je maar geen zorgen, wanneer hij geboren is, kun je hem in een deken wikkelen en dan zal niemand weten dat hij anders is.'”

Dwerggroei

Die opmerking zorgde ervoor dat Olivia verscheurd van verdriet was. Ze concentreerde zich op de bevalling, maar wat de verloskundig zei, deed bijna meer pijn. Tegelijkertijd moest ze nog verwerken dat haar baby anders was dan ze zich had voorgesteld. Langzaam wende ze aan het idee en wist ze dat het wel goed zou komen met Leo.

Inmiddels is Leo 19 maanden. Olivia: “Wanneer ik nu naar Leo kijk, zie ik een schattig jongetje met een eigen willetje, dat niet wil onderdoen voor zijn oudere broertje Beau.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron en beeld: Love what matters