Moeder kookt pasta voor kinderen maar heeft duidelijk niet goed op de verpakking gekeken

Iedereen met (kleine) kinderen wéét dat het niet altijd heel handig is om de kleintjes mee te nemen naar de supermarkt. Dat je namelijk niet weet wat er in je mandje verdwijnt, bewijst het verhaal van deze moeder.

Rebecca nam haar dochtertje Ava mee naar de supermarkt, waar het meisje niet stopte met zeuren om ‘smiley-pasta’. De moeder nam de pasta voor het meisje mee, maar in alle snelheid keek ze niet wat voor pasta het écht was. Toen ze het thuis stond te koken, kwam ze er pas achter dat het geen smileys, maar pasta in de vorm van een penis was.

Verhaal

De moeder deelde het hilarische verhaal op Facebook en schreef bij de foto’s van de kinderen met de pasta: “Dus ik kocht pasta voor de meisjes en maakte het klaar als lunch vandaag. Ik vond het er al een beetje vreemd uitzien en kook dus nog een keer naar de doos. Toen zag ik pas dat het geen smiley is, maar een PENIS. Hoe kon ik dat niet zijn tijdens het koken? Mijn 3-jarige en 7 maanden oude dochters zaten dus gewoon een kom met piemels te eten als lunch.” Al snel ging het bericht het internet over. Inmiddels heeft het al bijna 400.000 likes en is het bericht bijna 200.000 keer gedeeld. Dit verhaal zal op elke verjaardag weer een hit zijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Delish.com. Beeld: iStock.