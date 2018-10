Moeder ontdekt pikant geheim van dochter op röntgenfoto

Pubers vertellen niet alles aan hun ouders… En ouders willen ook zeker niet alles van hun puber weten. Maar soms komen ouders onbedoeld toch achter pikante geheimen van hun kroost. Oeps!

De 20-jarige Amerikaanse Sydney nam in de zomer twee tepelpiercings zonder dat haar moeder het wist. Dat zou ze namelijk nooit goedgekeurd hebben. In een interview met Buzzfeed News zegt Sydney: “Het leek me niet zo moeilijk om geheim te houden, omdat ik uiteraard niet vaak topless rondloop in huis.”

En dus wisten haar ouders van niets. Maar daar kwam verandering in, toen het meisje naar het ziekenhuis moest.

Röntgenfoto’s

Sydney lijdt aan een zeldzame aandoening aan haar ruggenmerg en moet daarom regelmatig röntgenfoto’s laten maken in het ziekenhuis. En laat op die foto’s nou net alle soorten metaal te zien zijn. Ook piercings.

De moeder kreeg dan ook de schrik van haar leven toen ze de röntgenfoto van haar dochter zag. Een hilarisch moment, vond Sydney zelf. “De dokter en ik begonnen meteen te lachen”, zegt ze. “Maar mijn moeder was duidelijk overstuur.”

Reacties

Toen de vrouw van de schik bekomen was, keurde ze de piercings tóch goed, omdat ze niet altijd zichtbaar zijn. Het meisje deelde het grappige verhaal op Twitter en daar kreeg het al snel duizenden reacties.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.