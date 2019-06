Moeder doet noodkreet: 'Waarom krijgt Tygo niet het medicijn dat zijn zusje beter maakt?'

Zo’n 10 jaar geleden kreeg Danielle Benjamins verschrikkelijk nieuws te horen: haar zoon Tygo en dochter Fauvé bleken allebei de progressieve spier- en zenuwziekte SMA te hebben, wat betekent dat hun lichaamsfuncties langzaam uitvallen. Het medicijn Spinraza zou hoop kunnen bieden, ware het niet dat Tygo hier te oud voor is.

Fauve (10) kon nog net wél aanspraak maken op de medicijnen en is in korte tijd aanzienlijk vooruit gegaan. Tygo (12) is volgens de regels te oud om het medicijn vergoed te krijgen en takelt langzaam af.

Advertentie

Emotionele oproep

Danielle doet een emotionele oproep aan minister Bruins om de regels rondom het medicijngebruik te versoepelen. Op haar Facebook-pagina heeft ze een kopie van de brief geplaatst, die inmiddels al meer dan 800 keer is gedeeld. “Dit is ons verhaal, het komt recht uit m’n hart. Ik wil de druk op de minister opvoeren, zodat hij voor de zomer de juiste beslissing neemt.”

Rouwproces

Ongeveer 10 jaar geleden werd zowel bij haar zoon als dochter de ziekte SMA geconstateerd. Wat dit nieuws met haar gezin deed, is volgens Danielle met geen pen te beschrijven. “Al zou ik het willen, ik kan met geen mogelijkheid aan u vertellen waar we doorheen zijn gegaan.” Wat volgt is een rouwproces, met het besef dat beide kinderen langzaam zullen aftakelen. De ziekte is dodelijk. “Nooit hebben we dat een plekje kunnen geven.”

Nieuw medicijn

Tygo en Fauvé brengen hun leven nu door in een elektrische rolstoel. Ze gaan naar school, bouwen een sociaal leven op, maar verliezen langzaam maar zeker (en onherstelbaar) steeds meer lichaamsfuncties. In 2017 kwam er echter een nieuw medicijn op de markt: Spinraza. Omdat er alleen maar onderzoek naar is gedaan met kinderen onder de 9,5 jaar, stelt de minister dit als leeftijdsgrens vast voor de medicijnen. Kinderen die in juli 2018 ouder zijn dan 9,5 jaar, zoals Tygo, vallen buiten de boot.

Vooruitgang dochter

Fauvé mag wel met de medicijnen beginnen en niet zonder resultaat: het meisje gaat ineens vooruit in plaats van achteruit. Met tranen van blijdschap in de ogen ziet Danielle haar dochter zelfstandig omrollen, haar eigen jas weer aantrekken. Iets wat ze al jaren niet meer kon. “Dit is alles waard. Wat een eigenwaarde heeft dit meisje gekregen, wat een zelfvertrouwen en misschien nog wel het allerbelangrijkste: wat is ze trots op zichzelf. Die glimlach toen ze haar jas aan had was goud waard.”

Bizarre situatie

Dat Tygo lijdzaam moet toekijken hoe zijn zusje vooruit gaat, doet Danielle pijn. “Het verdriet wat we voor Tygo hebben hangt als een schaduw over de vreugde voor Fauvé. Tygo is dolblij voor zijn zusje, oprecht. Hij is een nuchtere jongen, van het type ‘het is zoals het is’. Maar het is zo tegenstrijdig, zo verdrietig ook. Ik kan deze bizarre situatie toch niet uitleggen aan een jongen van twaalf?”

Druk opvoeren

Er is echter nog hoop, want volgende week vergadert de Tweede Kamer over medicijnbeleid in Nederland, waar ook Spinraza ter sprake zal komen. De Wetenschappelijke Adviesraad komt waarschijnlijk eind volgende week met een advies over de leeftijdsgrens. Danielle hoopt met haar brief de druk enigszins te kunnen opvoeren. “We willen dat Tygo in een voorwaardelijk toelatingstraject komt. Dat houdt in dat hij ook een behandeling met Spinraza krijgt, op basis van onderzoek.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Facebook. Beeld: iStock, Facebook