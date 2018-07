Chantal Backx (53) is de moeder van Pommeline uit 'Temptation Island': "Ik ben trots op haar"

Chantal Backx (53) is de moeder van ‘verleidster’ Pommeline Tillière (23), die tijdens ‘Temptation Island’ 2017 een relatie kreeg met Merijn, die al een relatie had. Chantal is trots op haar dochter en vindt dat ze dicht bij zichzelf is gebleven.

“Ik heb een eigen café, al vijftien jaar. Vijf avonden in de week sta ik achter de bar en ben ik onder de mensen. Doordeweeks draaien we muziek van vroeger, in het weekend gaat de moderne muziek aan; trance, een beetje house, dat soort dingen. Dan gaat alles aan de kant en wordt er tot diep in de nacht gedanst.

Ik kom dan zelf ook achter de bar vandaan en doe mee. Stemming maken is belangrijk, want anders is het niet leuk voor de mensen. Pommelientje is nooit een cafédochter geweest. Als ze vroeger binnenkwam, zei ze iedereen netjes gedag en ging daarna meteen door naar boven. Ze kwam dan de rest van de avond ook niet meer beneden. Ze ziet er ruig uit maar is superlief en heel braaf.”

Een beetje sexy mag best

“Toen Pommeline vertelde dat ze mee ging doen aan Temptation Island, schrok ik daar in eerste instantie van. Ik heb haar namelijk nog nooit iemand zien verleiden. Maar ik vond het eigenlijk meteen heel leuk. Pommelientje is een toffe meid en een echte natuurlijke schoonheid. Ze heeft een lekker smoeltje, mooie tanden en een prachtige mond.

We zijn samen kleding wezen shoppen voor het programma, dat was heel leuk. ‘Mam, wat vind je van dat bikinietje? En van dit topje?’ vroeg ze me. Ze lopen daar allemaal rond in bikini en ik hou wel van sexy. Een klein beetje decolleté mag best, vind ik. We hebben onze borsten niet gekregen om in onze binnenzak te steken, toch?”

Mammie

“Ik heb me wel een beetje zorgen gemaakt om mijn dochters deelname. Niet om wat er allemaal zou gebeuren – het is Temptation, dus natuurlijk gebeuren er ‘dingen’ – maar meer om hoe ze zich zou voelen. Pommelientje is erg aan mij gehecht. Als ze verdriet heeft, is het direct ‘mammie, mammie, mammie!’ en moet er geknuffeld worden.

Maar op dat eiland moest ze haar mobiele telefoon inleveren. Als er iets was, kon ze me dus niet bellen. Dáár heb ik wel wakker van gelegen, ja. Ik heb gehuild toen ik haar naar het vliegveld bracht en ik heb gehuild toen ik haar weer ophaalde. Pommeline ook, die vloog me meteen in mijn armen toen ze me weer zag. Ik denk dat ze graag heeft meegedaan maar dat ze ook blij was dat het klaar was.”

Braaf meisje

“Toen Temptation werd uitgezonden, zat mijn hele café vol. Ik had een groot scherm van drie meter opgehangen en nog een extra televisie in de andere hoek gezet. Ik ben nooit bang geweest voor wat ik te zien zou krijgen, want Pommelientje is een braaf meisje. Uiteindelijk is ze in Thailand verliefd geworden op een jongen die al lang met zijn vriendin samen was.

Het gebeurt niet vaak dat een koppel uit elkaar gaat door een verleidster, maar dat hoort wel een beetje bij het programma: als verleidster is het natuurlijk de bedoeling dat je één van die mannen kunt strikken. Pommelientje durfde haar gevoelens te tonen en dat vind ik heel goed. Ze is eigenlijk de eerste deelneemster die zo goed bij iedereen in de smaak valt. Iedereen wil haar interviewen, iedereen wil dat ze op hun feestje komt. En in Brussel en Antwerpen stond ze heel groot op de trams. Dat is toch geweldig? Ik ben heel trots op haar.”

Tatoeages

“Pommeline is sinds kort samen met Fabrizio en ik vind dat ze een mooi stel zijn. Ze tatoeëren samen en hebben allebei veel tattoos. Ik had nooit gedacht dat ze er zo veel zou nemen maar ik vind het mooi en sexy. Pommeline is anders met Fabrizio dan met eerdere vriendjes. Ik heb nooit gezien dat ze een man even vastpakte en knuffelde maar bij Fabrizio doet ze dat wél. Hij is een heel lieve jongen. Als hij met haar praat, dan doet hij dat heel zacht: heel romantisch vind ik dat. Wat mij betreft mogen ze voor altijd bij elkaar blijven.

Als ik geen partner zou hebben, dan zou ik ook wel mee willen doen aan Temptation. Qua stijl zou ik het denk ik net zo doen als Pommeline. Mocht er een leuk persoon bij zitten, dan zou ik er ook voor gaan, maar alleen als ik hem écht wat vind. Pommelientje en ik kunnen geen spel spelen als ons hart er niet bij zit.”

Beeld: Instagram

