Moeder schrikt zich een hoedje als ze ziet wat voor T-shirt haar zoon draagt

Iedere moeder weet hoe hectisch doordeweekse ochtenden kunnen zijn. Alle kinderen op tijd gepoetst en gestreken met een ontbijt achter de kiezen en een gepakte broodtrommel in de tas naar school sturen, is gewoon een militaire operatie. En dan gaat er wel eens wat mis, weet ook Shelly McCullar.

Shelly uit de Amerikaanse staat Texas had een stapel tweedehandsjes gekregen van een vriendin waar ze haar zoon misschien nog blij mee zou maken. Tijdens zo’n hectische ochtend viste ze een T-shirt uit die stapel en sommeerde zoon Anthony het aan te trekken. Ze leefde in de veronderstelling dat op het shirt het logo van McDonalds stond, maar als je iets beter kijkt, zie je iets heel anders.

I’m lovin’ it

Het logo vormt namelijk twee paar gespreide vrouwenbenen boven de tekst ‘I’m lovin’ it’. Pas toen Anthony thuiskwam, had Shelly in de gaten met wat voor boodschap haar zoon de hele dag had rondgelopen. Ze schaamde zich de ogen uit d’r kop, maar kon er gelukkig ook om lachen. “Mijn oprechte excuses aan alle leerkrachten en medewerkers van de school.”

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook