Moeder klaagt over stank in huis en haar zoontje (3) laat dan iets héél stouts zien

Een moeder was al dagen radeloos: waar kwam nou toch die vieze lucht vandaan? Ze kon de oorzaak van de muffe lucht maar niet vinden.

Toch bleef de stank hangen – vooral in haar slaapkamer. De hond had het zeker niet gedaan, want ze had alle plekjes schoongemaakt en ze vond nergens een plasje. En maar zoeken en zoeken… Was het een dode muis die achter de muur lag? Of lag het aan het matras, de doucheput of toch het toilet?

Opbiechten

Ze besloot het haar 3-jarige zoontje Freddie eens te vragen. Met een bibber in zijn stem en tranen in zijn ogen liet hij uiteindelijk ‘zijn geheimpje’ zien. Hij trok een la van het nachtkastje open en zijn moeder kon het níet geloven. ‘Heb jij dit gedaan’, vroeg ze? Eerst riep het wat geschrokken jongetje nog dat het de schuld van de hond was, maar later gaf hij toch toe. Hij deed af en toe een plas in – eh – het nachtkastje van zijn moeder.

Broertjes plagen

Zus Phoebe vond het een hilarisch verhaal en deelde het op social media. Vooral het lege pakje van Capri-Sun dat ze zag drijven, vond ze ongelooflijk grappig. “Hij had vast geen zin om naar het toilet te lopen”. Tja, een beetje plagen, daar zijn grote zussen voor, hè. Haar bericht wordt inmiddels al duizenden keren gedeeld op social media.

