De Britse Ashley Tomlin (32) overleed een maand nadat haar 10-jarige zoontje Jak stierf aan een hartaderbreuk. Officieel overleed Ashley ook aan een hartaderbreuk, maar de lijkschouwer had het liefst ‘gebroken hart’ op de overlijdensakte willen zetten.

Alsof het verhaal nog niet verdrietig en bizar genoeg is, overleed eerst Jaks overgrootopa James. Dat betekent dus dat de familie Tomlin voor de derde keer in één maand tijd een dierbare moet begraven, nu ook Ashley gestorven is. “De dag na de dood van James overleed mijn kleinzoon Jak, amper enkele uren nadat hij was begon te klagen over pijn in zijn borst. Bij allebei bleek het een hartaderbreuk te zijn. Jak kreeg zijn begrafenis in de kantine van de plaatselijke voetbalclub, waarvan hij zo’n fan was. Ashley omschreef haar zoon tijdens de dienst als ‘perfect op alle mogelijke manieren’”, vertelt Keith, de vader van Ashley.

Kerstvakantie

Hoewel het verdriet niet te behappen was, probeerde Ashley net haar leven weer een beetje op te pakken toen opnieuw het noodlot toesloeg. “Ze begon weer plannen te maken en probeerde verder te gaan met haar leven na het tragische verlies van haar zoon. Met de hulp van heel wat mensen die haar graag zagen. We zouden tijdens de kerstvakantie allemaal samen naar Dubai gaan om onze gedachten te verzetten.”

Stuip

Afgelopen weekend ging het fout. “Ashley was thuis met haar moeder Jill en ze hadden net samen een rustige avond doorgebracht”, aldus Keith. “Het was tegen middernacht toen Ashley naar de badkamer ging. Jill hoorde een vreemd geluid en toen ze binnenkwam, vond ze Ashley. Ze had een soort stuip. Jill belde meteen de hulpdiensten, maar die konden niets meer voor haar doen.”

Gebroken hart

In eerste instantie werd gedacht dat ze een zware hartaanval had, maar ook Ashley stierf aan een hartaderbreuk. Medici duiden dat ook wel aan als een ‘gebroken hart’. Nader onderzoek moet uitwijzen of de rest van de familie erfelijk belast is.

Hele familie kwijtgeraakt

Ondertussen moet Ashleys vader Keith verder zien te gaan met zijn leven. “Ashley was ons enige kind. Ik ben bijna mijn hele familie kwijtgeraakt in vier weken tijd. Jill is de focus in haar leven kwijt. Haar dochter en kleinzoon waren haar alles. We weten niet hoe we dit ooit te boven moeten komen, maar het moet. Voor Ashley.”

