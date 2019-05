Moeder steunt Yolanthe met een heel bijzonder cadeau

Yolanthe Sneijder-Cabau gaat door een turbulente tijd. Haar huwelijk met Wesley hangt aan een zijden draadje en dat gaat haar moeder Richarda van Kasbergen behoorlijk aan het hart.

Om haar dochter te steunen, besloot ze haar een speciaal cadeau te geven, zo vertelt ze aan Story.

Erfstuk

“Ik wil haar laten zien dat ze altijd op mij kan terugvallen”, aldus Richarda. “Het is niet iets wat ik heb gekocht. Ik geef Yolanthe een gouden tientje dat nog van mijn oma is geweest. Een erfstuk dat zij ooit gaf aan haar dochter, mijn moeder. Ik kreeg het van haar en nu is het mijn beurt om het erfstuk door te geven. Het is voor ons heel waardevol.”

Buiten de spotlight

Sinds Yolanthe en Wesley bekendmaakten dat ze uit elkaar (maar níet gescheiden) zijn, houdt de presentatrice zich buiten de spotlight. Tijdens het ‘Lock me up’-evenement van Free a girl, haar eigen stichting, meed ze de pers en kwam ze bewust via een zij-ingang binnen.

Moederliefde

Gelukkig was moeder Richarda erbij om haar dochter te steunen. En dat terwijl ze ‘onder de morfine’ zat vanwege een nekhernia. Dus hoe het ook afloopt met Wesley: op Richarda’s moederliefde kan ze in ieder geval altijd rekenen.

Bron: Story. Beeld: ANP