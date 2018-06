Moeder laat haar dochters voor straf 10 minuten op de supermarktvloer zitten

Iedere ouder heeft weleens in een supermarkt gestaan met een kind waar geen land mee te bezeilen viel. Moeder Louise was het gedrag van haar dochters zó zat dat ze een ludieke straf bedacht.

Dochters Alisa (7) en Ebony (6) waren in de supermarkt niet te harden. Ze renden rond, maakten andere klanten het leven zuur en veroorzaakten een bijna-botsing tussen supermarktkarretjes. Louise had er zo genoeg van dat ze de meiden 10 minuten op de grond van de groente- en fruitafdeling liet zitten om hun zonden te overdenken.

Niet luisteren

“Ik had ze opgehaald van school en ze waren ontzettend druk. Ik had ze meerdere keren tot kalmte gemaand, maar ze wilden niet luisteren. Toen Ebony bijna geraakt werd door een boodschappenwagen, was de maat vol. Ik verloor m’n geduld niet, maar wilde niet dat ze zich zo gedragen in het openbaar. Ik nam ze rustig mee naar een stiller gedeelte van de supermarkt en gebood te ze te zitten. Ze keken elkaar aan, maar gingen niet tegen me in.”

Tactiek

Hoewel de moeder een paar gefronsde wenkbrauwen kreeg, was er ook een oudere man die haar een goedkeurend knikje gaf. “Ik heb er een foto van gemaakt omdat ik ze eraan wil herinneren wat er gebeurt als ze zich zo gedragen in het openbaar. Ik deed het gewoon om ze te kalmeren. Het is een tactiek die ik vaker toepas en hij werkt.”

Niet slaan

Hoewel een aantal mensen vinden dat Louise haar dochters zo voor schut zet, zijn de meeste reacties overwegend positief. “Ik ben opgegroeid in de jaren 80, toen kinderen nog veel strenger werden opgevoed. Ik doe dit niet vaak, alleen als ze zich echt misdragen. Het is beter dan naar ze schreeuwen of slaan – wat ik nooit zou doen.”

Louise Palai went to Tesco with her daughters, six-year-old Alisa and seven-year-old Ebony and ordered them to sit in silence in the vegetable aisle for ten minutes after they almost hit another shopper’s trolley. https://t.co/CMhOX89NuH — i newspaper (@theipaper) June 12, 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metro UK. Beeld: Facebook