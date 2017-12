Wat baalde Talmesha Jones van haar lichaam na haar zwangerschap. Maar nu is de moeder apetrots op haar striae, en laat dat zien ook.

Op social media deelt ze foto’s van zichzelf en andere vrouwen in ondergoed, onder de hashtag #TigerStripesOnATuesday. “Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen zich zo aan me zouden blootgeven”, zegt ze tegen Daily Mail.



Huilen in de spiegel

De 27-jarige Talmesha beviel 5 jaar geleden van een zoon. Ze is model, dus haar lichaam is ook nog eens haar werk. Maar nee, zo’n platte gladde buik als voorheen zal ze nooit meer krijgen. “Mijn zwangerschap heeft mijn lichaam totaal veranderd”, vertelt ze. “Ik heb overal striae en hangend vel. Daar werd ik enorm onzeker van. Ik keek niet naar mezelf in de spiegel. En als ik dat deed, barstte ik in tranen uit. Ik hield constant mijn buik in of probeerde m’n buik te camoufleren.”

Die onzekerheid kwam niet alleen door Talmesha zelf: de maatschappij kan ook nog bikkelhard zijn als het op het (vrouwen)lichaam aankomt. “Iemand vroeg me eens: ‘Waarom ziet je buik er zo uit?’ Dat deed pijn. Ik heb een zoon gebaard, hoe dúrf je.”

Een bericht gedeeld door Talmesha Keonna (@talmeshak) op 23 Nov 2017 om 2:40 PST

#TigerStripesOnATuesday

Op een gegeven moment relativeerde ze dat die striae nooit meer zou verdwijnen. “En mezelf er een rotgevoel over geven zou me niet verder helpen.” Al snel werd de hashtag #TigerStripesOnATuesday geboren, waarop ze haar grootste onzekerheden, haar tijgerstrepen oftewel striae, met heel de wereld begon te delen. “Ik probeer mensen te leren dat het meer is dan een litteken en dat het prachtig is.”

Mother. Goddess. Unapologetic. #TigerStripesOnATuesday ✨🐯 #sapphirerebel Een bericht gedeeld door Talmesha Keonna (@talmeshak) op 5 Dec 2017 om 8:54 PST

Striae sexy maken

Ze krijgt enorm veel positieve reacties. “Ik had nooit verwacht dat zoveel vrouwen me zouden vertellen dat ze door mij weer lekker in hun vel zitten en hun striae omarmen. Ik ben heel trots dat ik dat bereikt heb.” Maar er valt nog veel te winnen, denkt Talmesha. “Ik geloof er heilig in dat iedereen op een dag striae sexy en mooi gaat vinden.” De mama zou daarom ook nooit de kans aangrijpen om haar striae te laten verwijderen, vertelt ze. “Het zou verkeerd voelen om zo’n groot deel van mezelf te vernietigen. Ik heb mezelf erdoor gevonden.”

Birthmarks & Stretchmarks… 🙏🏾 Pre-Tuesday shenanigans! #TigerStripesOnATuesday Een bericht gedeeld door Talmesha Keonna (@talmeshak) op 27 Mrt 2017 om 6:07 PDT

Confidence is everything. I love my rebel spirit! #sapphirerebel✨🐯 ………. Happy to announce I’m now a @nonairbrushedme ambassador. Thanks for having me! 😘💖 #nonairbrushedme Een bericht gedeeld door Talmesha Keonna (@talmeshak) op 14 Aug 2017 om 1:28 PDT

