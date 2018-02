Zó ziet de moeder van Sven Kramer eruit

Zondag komt Sven Kramer voor het eerst in actie op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Hij gaat de strijd aan op de 5 kilometer.

De ouders van Sven zaten de afgelopen twee keer trouw op de tribune tijdens de Olympische Spelen om hun zoon aan te moedigen. Op social media was de afgelopen week te zien dat Naomi van As, de vriendin van Sven Kramer, al in Pyeongchang is, dus we verwachten dan ook dat Sven’s ouders dit jaar weer afgereisd zijn naar de Spelen.

Elli Kramer

De moeder van Sven, Elli Kramer, kun je kennen van de reclame die zij jaren geleden samen opnamen. Ben je die beelden vergeten? Zo kun je haar herkennen op de tribune:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.