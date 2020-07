Moeder Tamar roept in ‘Op1’ automobilist op zich te melden: “Kun je hiermee leven?”

Moeder van Tamar (14), Trijntje Boes, deed dinsdagavond bij EO-programma Op1 een emotionele oproep aan de dader die haar dochter afgelopen weekend heeft aangereden. “Kom over de brug en verlos jezelf, wij hebben zoveel vragen”, zei ze.

Het meisje werd zaterdagochtend gevonden nadat ze die nacht haar ouderlijk huis verliet. Nadat melding was gedaan van haar vermissing, trof de politie haar rond 04.00 uur dood aan in hoog gras langs de dijk richting Marken. Uit onderzoek van de politie blijkt dat een verkeersongeluk met zwaar letsel hoogstwaarschijnlijk het gevolg is geweest van de doodsoorzaak.

“Ze moest om 12 uur naar bed, maar dat wilde ze niet. Ik gaf niet toe en ze bleef boos en zei: ik ga naar buiten. Ik ben er achteraan gegaan, maar ik heb haar niet gevonden. Het was naar donker. Ik heb wel overwogen om naar de dijk te gaan, maar ik dacht dat ze te bang zou zijn om die kant op te lopen.” Ze sprak ook jongeren aan om te vragen of ze wilden uitkijken naar Tamar.

“Mijn dochter is in de berm achtergelaten als een beest, het is te erg voor woorden”, zegt ze. “De dader zit nu met een wrok. Ik red Tamar toch niet meer en mijn leven is kapot. Maar ik wil gerechtigheid.’

Operationeel specialist bij de politie Ed Schildknegt die ook aan de tafel zat bij Op1, speculeert dat de dader misschien in paniek is weggereden: “We willen dit oplossen, maar de belangrijkste puzzelstukjes missen we.”

Des te meer reden voor Trijntje om de dader te vinden. Ze heeft nog veel vragen: “Heeft ze omgekeken? Heeft ze gemerkt dat er een auto kwam?” Dat zijn de vragen die haar moeder voortdurend door het hoofd spoken. “Dat weet alleen degene die in de auto zat. Ik kan het Tamar niet meer vragen. Kom over de brug”, zegt de moeder aangedaan. “Ik vind dat rechtvaardigheid voor Tamar. Het was een heel lief meisje, heel erg vergevingsgezind, ze bleef ook nooit lang boos.”

Bron & beeld: Op1