Het werd de moeder van Petra (36) allemaal te veel

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Petra, wiens moeder het allemaal te veel werd. “Eén keer per week oppassen en niet meer.”

Petra (36): “Mijn 2 jaar jongere zusje is de eerste jaren van haar leven een zorgenkindje geweest. Ze was vaak ziek en er is een periode geweest dat mijn ouders bang waren dat ze haar zouden verliezen. Zoiets is heel ingrijpend, dat begrijp ik nu ik volwassen ben heel goed. Al had ik het er in mijn jeugd vaak moeilijk mee. Want toen mijn zusje uiteindelijk een gezond, stevig kind werd met wie niets aan de hand was, bleef mijn moeder haar verwennen.

Oppassen

Het is niet dat ik liefde tekortkwam, maar soms doet het pijn om als kind te zien dat je zusje wordt voorgetrokken. Ik ben als eerste getrouwd en door het werk van mijn man kwamen we een eind van het ouderlijk huis te wonen. Mijn zusje trouwde ook en woonde een kwartier rijden van onze ouders vandaan. Dat kwam goed uit, want binnen de kortste keren werd mijn moeder de oppas in haar gezinnetje. Eerst paste ze op 1 kind, een jaar later op 2 kinderen en 3 jaar later kwam er nog een baby bij. Er was geld genoeg bij mijn zus en haar man voor een oppas, maar ze vonden het gezelliger voor de kinderen en vertrouwder als mijn moeder kwam. Soms was ze 3 avonden per week bij mijn zusje, vaak tot het begin van de nacht.

Te veel

Als mijn zusje en haar man een lang weekend weggingen, logeerde mijn moeder bij hen, en dan kwam mijn vader vaak mee. Hoe ouder de kinderen werden, hoe meer energie het mijn moeder kostte, want ze werd ook een dagje ouder. En toen nam mijn zusje een hond. Een Friese stabij, jong en speels en lange tijd nog niet zindelijk. Op een keer toen ik mijn moeder belde, barstte ze in tranen uit. Die hond waarmee ze een paar keer per dag naar het park moest, en dan ook nog de kinderen uit school halen: het was haar eigenlijk te veel. Maar ach, mijn zusje had het als kind zo moeilijk gehad. Bij mij ging er toen een knop om. Ik heb mijn zusje gebeld en gezegd wat ik van de situatie vond. Ze was woedend. Waar bemoeide ik me mee! Wat haar betreft ging alles gewoon door zoals het was, maar daar stak mijn vader een stokje voor. Eén keer per week oppassen en niet meer. Morrend heeft mijn zusje zich erin geschikt. Maar mij kijkt ze nog steeds niet aan.”

Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock