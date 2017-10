Moeder trouwt om laatste wens van dochter (4) in vervulling te laten gaan

Zo’n acht weken geleden was Tania Miller nog dolgelukkig: ze had twee gezonde dochters, Paige (4) en Imogen (2), en zou binnenkort in het huwelijksbootje stappen met Jacob Skarratts. Vooral Paige keek met smart uit naar de bruiloft, en vertelde aan iedereen die het maar wilde horen dat ze binnenkort bruidsmeisje zou zijn.

Op een middag veranderde het leven van het gezin voorgoed.

Eerste hulp

‘’Eerst wisten we niet wat er aan de hand was”, vertelt de tante van het meisje, Innez Stonnell. ‘’Het ene moment zat ze rustig te spelen, het volgende gilde ze van de pijn in haar hoofd.” De moeder van Paige, Tania, besloot om naar de eerste hulp te gaan. Daar werd ze echter al snel gerustgesteld: hoewel het gezicht van het meisje een beetje begon te hangen, leek er niks aan de hand te zijn. Toch plande het ziekenhuis voor de zekerheid een hersenscan in voor een paar weken later.

CT-scan

Paige kreeg echter al kort na haar ziekenhuisbezoek opnieuw last van barstende hoofdpijn. Ook leek haar gezicht nog meer te gaan hangen. Haar vader Jacob bracht haar daarom met spoed naar het ziekenhuis. Artsen plande voor de volgende dag een CT-scan in. ‘’Dat was de dag die ons leven voorgoed veranderde”, aldus tante Innez.

Opgegeven

Op de scan was namelijk een tumor in haar hersenen te zien, die zo groot was als een citroen. Enkele dagen later werd Paige opgenomen in het Lady Cilento Children’s Hospital in Brisbane. ‘’De artsen slaagden er echter niet in om het volledige gezwel te verwijderen en we kregen te horen dat Paige opgegeven was”, aldus haar tante.

Chemotherapie

In de hoop hun dochter wat extra tijd te geven, besloten Tania en Jacob met chemotherapie te starten. Maar na de eerste sessie werd al duidelijk dat er iets vreselijk mis was. ‘’Paige gaf over en was heel erg ziek”, zegt Innez. ,,De dokters ontdekten dat de tumor was teruggekomen en nog groter was geworden. Ze had ook vocht en bloed in haar hersenen.”

Laatste wens

Tania en Jacob kregen te horen dat de artsen echt niets meer konden doen. Paige zou nog hooguit twee weken te leven hebben. Haar ouders besloten daarom om de laatste wens van het meisje alsnog in vervulling te laten gaan: binnen 24 uur tijd vond hun huwelijk plaats in het ziekenhuis, zodat Paige toch nog bruidsmeisje kon zijn.

Gouden bruidsschoentjes

Met slechts 660 euro lukte het familie en vrienden om het huwelijk te organiseren bij een altaar in de tuin van het ziekenhuis. ‘’Het idee dat Paige het niet meer zou meemaken, was ondraaglijk”, aldus Innez. Tania maakte zich naast het bed van haar dochtertje op en kleedde daarna het meisje aan met gouden bruidsschoentjes. Een verpleger verkleed als superman reed Paige in een rolstoel naar de tuin van het ziekenhuis samen met haar zusje Imogen (2).

Jawoord gegeven

Hoewel Paige op dat moment haar ogen niet meer kon openen, waren Tania en Jacob dolgelukkig dat ze er tóch nog bij kon zijn. Ze huilden terwijl ze haar hand vasthielden nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven. ‘’Het was een heel bijzondere dag”, aldus Innez. Als je de herinnering kon omlijsten, zou die onbetaalbaar zijn.”

Op dit moment vecht Paige nog steeds tegen haar tumor. Haar familie heeft Via GoFundMe heeft intussen 18.500 euro verzameld om de medische kosten te helpen betalen.

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook