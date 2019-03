Moeder (28) gaat op vakantie en laat vijf jonge kinderen alleen thuis achter

Een jonge moeder uit de Amerikaanse staat Texas heeft iets vreselijks op haar geweten. De vrouw vertrok voor een paar dagen op vakantie, terwijl ze haar vijf jonge kinderen alleen thuis achterliet. De kinderen zijn tussen de één en twaalf jaar oud.

Vier dagen

Samen met een vriend trok de 28-jarige Chrystal Walraven er voor vier dagen op uit. Nu wordt ze beschuldigd van kindermishandeling en hangt haar een gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd. Volgens de politie gaf de vrouw aan dat ze dacht dat haar oudste dochter van twaalf wel voor de andere kinderen kon zorgen. Ze was tenslotte maar vier dagen weg, zo vertelde ze. Ook zouden de buren een oogje in het zeil houden.

Gebroken nachten

Het verhaal kwam aan het licht toen de oudste dochter op school had aangegeven dat ze hartstikke moe was. Ze had de hele nacht luiers van haar broertjes en zusjes verschoond, vertelde ze aan haar leerkracht. Die greep in en besloot de politie op de hoogte te stellen.

Onschuldig

Toen de agenten contact opnamen met de moeder, was ze zich van geen kwaad bewust. Ze zei er ‘echt even tussenuit te moeten’ en wees de buren aan als schuldigen. Die zouden helpen opletten. De buren gaven aan zelf van niks te weten. De vijf kinderen wonen nu bij hun vader.

Chrystal Walraven, Round Rock, Texas mother booked on child endangerment after leaving her five young children home alone while going on a four day beach vacation. https://t.co/M6suWTjus3

— Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) March 9, 2019