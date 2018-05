Moeder van Dotan smeekt haar zoon om een teken van leven

De moeder van Dotan is ten einde raad. De 31-jarige zanger is al twee weken spoorloos en laat niets van zich horen. In De Telegraaf smeekt Patty Harpennau haar zoon om een teken van leven.

‘’Ik ben enorm bezorgd. Zijn telefoon is afgesloten en hij belt me niet,’’ vertelt Patty aan de krant.

Plotseling vertrokken

Dotan is vlak na zijn interview in RTL Late Night twee weken plotseling vertrokken en sindsdien heeft zijn moeder niets van hem gehoord. ‘’Ik kan hem niet bellen en hij heeft al zijn concerten afgezegd. Ik slaap er niet van.’’

Grote zorgen

Patty geeft toe dat haar relatie met de zanger de afgelopen jaren niet heel goed is geweest. Maar dat neemt niet weg dat ze zich als moeder grote zorgen maakt. “Ik weet dat hij zich helemaal kan afsluiten. Toch beangstigt het me dat hij niet reageert.” Patty denkt dat haar zoon misschien naar zijn Israëlische vader is gevlucht.

Tweede kans

Hoewel Dotan de afgelopen weken niet bepaald positief in het nieuws is geweest, denkt Patty dat hij niet opzettelijk heeft geloven over zijn ontmoeting met een leukemiepatiëntje. Volgens haar verdient haar zoon dan ook een tweede kans. “Dat Dotan nu van de aardbodem is verdwenen, is afschuwelijk. Dit past niet bij hem.”

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP